Hamas | non siamo in grado di fornire un elenco completo degli ostaggi in vita nelle mani di gruppi diversi

Un funzionario dianonimo ha detto al quotidiano Al-Araby Al-Jadeed di proprietà del Qatar cheha fornito unparzialeviventi ai negoziatori, ma non è indi comunicare con tutti iche tengono prigionieri. Il funzionario afferma che il gruppo terroristico sarà in una posizione migliore perinformazioni sugliuna volta iniziato il cessate il fuoco e quando la comunicazione a Gaza diventerà più facile., nessun: non comunicano con i variche tengono i prigionieriIl commento arriva sulla scia dei resoconti israeliani secondo cui il gruppo islamico si rifiuta diinformazioni sui prigionieri che sta tenendo. Il giornale afferma inoltre che la prima fase del cessate il fuoco vedrà il rilascio di due soldati maschi con cittadinanza americana.