Basket la Virtus Roma non vuole fermarsi | arriva la Crifo Wines Ruvo di Puglia

UnaGvMin gran forma si è goduta il Natale al terzo posto nel girone B e – dopo aver conquistato nove vittorie negli ultimi dieci match disputati – prova a chiudere bene il suo 2024. Reduce dai due successi consecutivi contro Luisse Sant’Antimo, la squadra della capitale è attesa dalla sfida in programma sabato 28 dicembre alle ore 20 contro ladi. Un big match d’alta classifica per la squadra di Alessandro Tonolli, che negli ultimi due mesi è stata sconfitta solo dalla capolista (e imbattuta) Roseto. E rispondono presenti i tifosi della, pronti a riempire l’impianto di viale Tiziano che in questa stagione ha regalato sempre un’atmosfera da tutto esaurito.LE PAROLE DI TONOLLISoddisfatto, ma già proiettato verso il prossimo giro di boa, Alessandro Tonolli: “Sarà comunque fondamentale – spiega il coach – cercare di migliorare per chiudere al meglio il girone di andata controdie Latina.