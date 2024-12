Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 25-12-2024 ore 11:10

dailynews radiogiornale Buona giornata Buon Natale dalla redazione da parte mia a Francesco Vitale un aereo passeggeri partito da Baku in Azerbaigian diretto a grozny Cecenia è precipitato in Kazakistan vicino all’aeroporto della città di aktau si tratta di un volo dell’azerbaigian Merlin a bordo c’erano 67 persone come riferiscono le autorità kazake i morti sono 4223 ci sono 25 sopravvissuti tra i superstiti anche due bambini Papa Francesco la porta Santa dando ufficialmente inizia l’anno del Giubileo della speranza il pontefice dopo le formule le preghiere previste si è avvicinato alla porta giubilare l’ultima a destra delle cinque porte di bronzo che danno accesso alla Basilica di San Pietro i battenti di bronzo sono stati aperti alla cerimonia era presente anche il premier Giorgia Meloni con il sindaco diRoberto Gualtieri il presidente della regione Lazio Francesco Rocca oltre 30 mila i fedeli presenti nella Basilica in piazza via della Conciliazione imponenti le misure di sicurezza andiamo in Ucraina La notte di Natale la Russia ha lanciato un massiccio attacco aereo prendendo di Mira città in tutto il paese più di 70 mesi e 100 droni riferisce a Denise chi Putin ha deliberatamente scelto Natale per un attacco cosa potrebbe essere più disumano oltre che a kharkiv esplosioni sono state segnalate in particolare nei proact colpiti di impianti energetici diverse città Ucraina Imposta il blackout di emergenza durante l’attacco secondo il Washington Post biden sta valutando nuove significative sanzioni contro il settore energetico Russo nellesettimane alla Casa Bianca andiamo in Medio Oriente Israele non ha ancora ricevuto da Ma la lista degli ostaggi che dovrebbero essere rilasciati nella prima fase di un eventuale accordo per il cessate il fuoco lo riferisce la TV pubblica israeliana cam ripresa anche da Times of Israel intanto l’esercito di Israele Permette un missile lanciato dagli urti dello Yemen è stato intercettato prima che nello spazio aereo italiano mysteria protette Cristiana Damasco per l’incendio di un albero di Natale a Suca e vai a le nuove autorità siriane hanno annunciato di aver raggiunto un accordo con i gruppi Ribelli per il loro scioglimento di difesa regolari in tribunale turco ha condannato oltre 18 anni di reclusione proprietari l’architetto della Grand Hotel di controllato durante il terremoto del 6 Febbraio 2023 provocando la morte di 72 persone il proprietario dell’hotel a mad boc è l’architetto erdem sono stati entrambi condannati a 18 anni 5 mesi di carcere per aver causato la morte il ferimento di più di una persona per negligenza consapevole così riferisce la TV di Stato trv sono stati condannati anche il figlio del proprietario oltre 17 anni di carcere un ingegnere ha più di 16 anni di reclusione mentre altri due ingegneri hanno ricevuto una condanna che supera di 8 anni Noi ci fermiamo qui ancora a voi tutti l’augurio di una Buon Natale Buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa