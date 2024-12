Oasport.it - Sci alpino, i precedenti di Marta Bassino a Semmering: due podi su una pista poco favorevole

Siamo pronti per alzare il sipario sull’ultimo fine settimana di gare del 2024 per quanto riguarda la Coppa del Mondo di scifemminile. Si gareggerà, come tradizione, in quel di(Austria) per due prove tecniche, un gigante e uno slalom. Storicamente ladenominata “Panorama”, non ha mai sorriso troppo alle atlete azzurre, con la solache, negli ultimi anni, ha saputo raccogliere qualche risultato di prestigio. Andiamo a ripercorrere con la memoria, quindi, idella nativa di Borgo San Dalmazzo nella località austriaca.L’esordio diporta la data del 27 dicembre 2016 con un quinto posto in gigante mentre Manuela Moelgg centra il terzo alle spalle di Mikaela Shiffrin e della francese Tessa Worley. Nella giornata successiva, il 28 dicembre 2016, la nativa di Borgo San Dalmazzo chiude al 26° posto il gigante vinto da Mikaela Shiffrin davanti a Tessa Worley e Viktoria Rebensburg.