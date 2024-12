Lettera43.it - Perché non rivedrò Vacanze di Natale 90: il racconto della settimana

Partiti da Moltrasio, a bordoVolvo Station Wagon di mio cugino Giorgio, in autostrada verso Milano parliamo del più e del meno, mentre nello stereo dell’auto gira una cassetta di Prince. Il pezzo che stiamo ascoltando è Let’s go crazy e credo sia tratto dall’album Purple Rain, il disco che secondo mio cugino ha trasformato il genio di Minneapolis in una leggenda e ha rivoluzionato la black music per sempre. Arrivati in città il cugino mi vuole dare il regalo diche aveva dimenticato, così prima di andare da me ci fermiamo nel suo appartamento in via Washington, parcheggiamo sotto casa e saliamo. In ascensore parliamo di quanto sia fuori di testa mio fratello in questo ultimo periodo. Io dico che non so esattamente quale sia il problema anche se credo che c’entri l’abuso di coca e che forse, in definitiva, ha tutto a che fare con nostro padre.