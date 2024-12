Mistermovie.it - Mister Movie | Stranger Things 5 Stagione data di uscita in arrivo, conferma Netflix

Leggi su Mistermovie.it

I fan dipossono finalmente tirare un sospiro di sollievo: la quinta e ultimadel fenomeno fantascientifico diè sempre più vicina. Dopo oltre tre anni di silenzio, il colosso dello streaming hato che un annuncio ufficiale sulladiarriverà presto, mantenendo viva l’attesa per il capitolo finale.di: L’attesa sta per finire,promette novità imminenticlass="wp-block-heading">Quando5 approderà su, saranno trascorsi più di tre anni dall’ultima, segnando la pausa più lunga nella storia della serie. Questa attesa prolungata è stata causata da fattori come l’enorme scala produttiva e la necessità di una post-produzione accurata per il capitolo conclusivo della saga ambientata a Hawkins.