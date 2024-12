Lapresse.it - Kazakistan, precipita aereo di linea diretto a Grozny: ci sono sopravvissuti

Unpasseggeri con a bordo oltre 100 persone si è schiantato in. Lo riferisce Sky News sul sito web citando il ministero delle emergenze del Paese. Il volo dell’Azerbaigian Airlines era in rotta da Baku in Azerbaigianin Cecenia. Lo schianto è avvenuto vicino all’aeroporto di Aktau, nella parte occidentale del Paese. CiCisul luogo dell’incidentead Aktau indove un aeroplano passeggeri in volo da Baku alla capitale cecenato. Lo riferisce Pravda- Armenia sul sito web, citando il Ministero delle Situazioni di Emergenza del. L’, con a bordo oltre 100 persone, da Baku è stato dirottato a Makhachkala e poi ad Aktau a causa della nebbia a, ha riferito a RIA Novosti l’ufficio stampa dell’aeroporto della capitale cecena, come riporta sempre Pravda- Armenia.