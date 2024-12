Game-experience.it - Wukong Sun: Black Legend sbarca su Nintendo Switch e ricorda in modo sospetto Black Myth: Wukong

Sun:ha fatto il suo debutto su, attirando le attenzioni del pubblico non tanto per la qualità del gameplay quanto per la sua palese somiglianza estetica e tematica con, il celebre Action/RPG di Game Science.Nonostante la figura del Re Scimmia sia radicata nella mitologia cinese e accessibile a chiunque, il gioco in questione sembra più interessato a sfruttare l’incredibile notorietà dell’opera di Game Science per ingannare gli utenti che a proporre un qualcosa di realmente nuovo.Come segnalato da Insider Gaming,Sun:si presenta come un platform a scorrimento orizzontale, ben lontano dalla profondità e dalla qualità tecnica di. Tuttavia, il titolo sfrutta una strategia discutibile: una cover e una descrizione suleShop che evocano chiaramente il titolo di Game Science, pur essendo totalmente scollegato da esso.