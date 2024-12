Iltempo.it - Trump rilancia la pena di morte contro "mostri, assassini e stupratori"

«Joe Biden ha apcommutato le condanne adi 37 dei peggioridel nostro paese. Quando sentirete le azioni commesse da ciascuno, non crederete che abbia fatto questo». Duro affondo del presidente eletto Donaldin merito alla decisione del capo dello stato di commutare le sentenze di 37 condannati adalla giustizia federale americana in ergastolo, a poche settimane dal passaggio di poteri alla Casa Bianca. «Non ha senso. I parenti e gli amici (delle vittime) sono ancora più devastati. Non possono credere a quello che sta succedendo!», ha scritto il leader repubblicano sulla sua piattaforma TruthSocial. Il presidente eletto ha annunciato che darà mandato di applicare con forza ladiperi crimini violenti. «Non ap» mi insedierò «darò mandato al Dipartimento di Giustizia di applicare con forza ladiper proteggere le famiglie e i bambini americani daviolenti.