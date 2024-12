Calciomercato.it - Thuram meglio di Lautaro: il vero incedibile dell’Inter tra clausola e rinnovo | CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

L’attaccante francese capocannoniere della Serie A e miglior marcatore nerazzurro del 2024: è lui il trascinatore della squadra di InzaghiMarcussi prende sulle spalle l’Inter, un uno dei momenti più bui diMartinez con la casacca nerazzurra.Marcus(LaPresse) – Calciomercato.itIl francese fa ile chiude i conti per la squadra di Simone Inzaghi contro il Como, grazie a un missile che fa secco l’incolpevole Reina. ‘Tikus’ raggiunge così Retegui a quota 12 in vetta tra i cannonieri della Serie A, centrando inoltre la 20° rete in tutte le competizione nel 2024.stacca nella speciale classifica dell’ultimo anno solare proprioMartinez come miglior marcatore in casa interista.Ma non c’è solo il gol nel repertorio dell’ex Borussia, vista la partita a tutto tondo sciorinata contro i lariani di Fabregas.