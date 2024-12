Game-experience.it - Steam rivela i giochi che hanno guadagnato di più nel 2024

hato quali sono icheottenuto maggior successo nel corso del, svelando di conseguenza i titoli che sono stati in grado di generare gli incassi più grandi di questo anno ormai sul viale del tramonto,Leggiamo qui di seguito 12 miglioridel, appartenenti alla categoria Platino ed in ordine casuale, tenendo in considerazione il fatturato lordo:Counter-Strike 2Elden RingDestiny 2Baldur’s Gate 3PUBGHelldivers 2 (pubblicato nel)Palworld (pubblicato nel)Apex LegendsCall of Duty: Black Ops 6 (pubblicato nel)Black Myth: Wukong (pubblicato nel)Warhammer 40,000: Space Marine 2 (pubblicato nel)Dota 2Adesso passiamo alla categoria oro:War ThunderEA Sports FC 25Naraka BladepointCyberpunk 2077Throne and LibertyDead by DaylightConcludiamo con la lista contenente solo ipubblicati nel corso del, riguardanti nello specifico “i migliori in base alle loro prime due settimane di entrate dopo il rilascio”:S.