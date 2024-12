Russia americano condannato a 15 anni

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.06a 15di carcere per spionaggio da un tribunale di Mosca l'Gene Spector, il quale aveva già subito una condanna per corruzione nei confronti di un assistente dell'ex vicepremier russo, Dvorkovich. Lo riportano le agenzie russe. Spector, nato e cresciuto a San Pietroburgo, si era trasferito negli Stati Uniti dove aveva ottenuto la cittadinanza. Secondo Ria Novosti, sconterà la pena "in una colonia penale in regime severo". Per lui anche una multa di 14 milioni di rubli, circa 134.000 euro.