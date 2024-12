Lortica.it - Perdersi nel flusso (flow): esperienze di immersione totale

Mi sono resa conto che, quando mi dedico al giardinaggio nelle mie ampie terrazze e nel mio piccolo giardino, entro in uno stato di profonda concentrazione. Mentre curo le piante, il tempo sembra volare, e spesso mi sorprendo di quanto sia trascorso senza che me ne accorgessi. Questo stato di, in cui la percezione del tempo si dissolve, è noto come stato di.Analogamente, un ciclista che pedala in solitudine lungo strade solitarie, su e giù per pendii, con l’abbraccio del vento, può sperimentare una sensazione simile. La mente si libera, focalizzandosi unicamente sul movimento e la meta da raggiungere, momenti preziosi di silenzio e coscienza di sé! Tuttavia, ilnon si limita al giardinaggio o al ciclismo: può essere vissuto in tante altre attività quotidiane che ci appassionano e ci assorbono completamente.