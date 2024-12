Once Upon A Time | la star risponde alle voci di un potenziale revival

Leggi su Cinefilos.it

Colin O'Donoghue, parla della possibilità di riprendere il ruolo di Hook. Il popolare drama fantasy della ABC è andato in onda dall'ottobre 2011 al maggio 2018, espandendosi in fumetti, romanzi e persino in uno spinoff di breve durata. La longevità dello show deriva dalla sua capacità di fondere il mondo reale con qualcosa di più mistico e magico, il che porta a chiedersi se questo approccio possa essere applicato a un altro o a un progetto successivo.In un'intervista al podcast I've Never Said This Before with Tommy DiDario , O'Donoghue ha parlato delle possibilità di uno spinoff di. L'attore ha riconosciuto che il dramma fantasy ha ancora un pubblico affezionato, anche se ha fatto notare che la decisione finale su un spetterebbe alla Disney, che possiede la ABC.