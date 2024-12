Bergamonews.it - Natale e badanti in ferie: famiglie in crisi per l’assistenza agli anziani

Bergamo. Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una nostra lettrice sulle difficoltà che leincontrano durante il periodo delle feste nella gestione degli.“con i tuoi, e Pasqua con chi vuoi. Una tradizione valida non solo in Italia ma un po’ dappertutto e che manda in difficoltà molteche si avvalgono di una badante per accudire i propri cari. Sono infatti sempre più numerose le collaboratrici domestiche desiderose, in questo periodo, di raggiungere i propri parenti nei rispettivi paesi di origine, che nella metà dei casi sono quelli dell’Est Europa. Una situazione che preoccupa e che causa diversi grattacapi frae Capodanno.E così, mentre le feste si avvicinano, per moltenon è solo il tempo di pensare ai regali. In un’Italia che continua a invecchiare, dove l’età media è di 48 anni e mezzo, di 4 superiore alla media europea, e nella quale gli ultraottantenni hanno toccato quota 4 milioni e 530 mila, in molte case diventa fondamentale organizzaree sostituzioni delle, sempre più indispensabili nel nostro quotidiano.