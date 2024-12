Sport.quotidiano.net - MotoGp, Ezpeleta: “Non abbiamo obbligato nessuno a lasciare Ducati”

Bologna, 24 dicembre 2024 – Due moto in meno impatteranno sulla competitività di? Ne argineranno il predominio? Forse, o almeno lo sperano i rivali. Pramac, come noto, ha scelto Yamaha dal 2025 e Borgo Panigale passerà da otto a sei moto, quindi con meno dati a disposizione per lo sviluppo della Gp25. Su questo contano le altre marche, anche se la superiorità della Desmosedici è stata talmente schiacciante che colmare il gap in così poco tempo appare difficile. Tuttavia, la Moto gp potrebbe aver bisogno di competizione, non solo interna acon un grande duello tra Marquez e Bagnaia, ma anche con le altre marche coinvolte e per questo ha concesso alle giapponesi una deroga con le concessioni. In più, Yamaha ha convinto Pramac ae questo potrebbe assottigliare un po’ il divario.