Morto Carlo Lucchina, storico direttore generale della sanità in Lombardia

Milano, 24 dicembre 2024 – Èlombarda. Ha accompagnato gli anni dell'amministrazione di Roberto Formigoni, vero e proprio 'deus ex machina' del servizio sanitario regionale. Aveva 75 anni ed era nato a Varese. Sui social, il primo a ricordareè stato Emanuele Monti, Presidente Commissione IX Sostenibilità sociale, casa e famiglia, Regione: “Questa notte sei venuto a mancare, all’improvviso. Sei stato un grande amico, un grande managerpubblica del nostro paese e certamente hai segnato un’epoca come pochi sono riusciti a fare . Buon viaggio, come tanti varesini e lombardi ti vogliamo bene e ti siamo grati. Riposa in pace”., nato l’ 8 dicembre 1949 a Varese, negli anni aveva maturato esperienze di gestione e management nel privato.