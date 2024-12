Ilgiorno.it - Monza capitale di ricchezza, ma non spende per la cultura: è ultima in Lombardia

Leggi su Ilgiorno.it

– Ae in Brianza si investe poco in. Il fatto è ormai certificato, e l’analisi sulla qualità della vita in Italia del Sole 24 Ore ne è solo ulteriore conferma: la provincia brianzola è arrivataquest’anno in spesa dei comuni in. Il dato, una volta scavato, risalta ancora di più se si pone a confrontocon gli altri capoluoghi di provincia lombardi. Il paragone con Bergamo, quasi uguale in termini di abitanti, è addirittura impietoso. Secondo l’analisi di Fondazione Openpolis, pubblicata sul sito Openbilanci, nell’anno 2022 la città diha investito complessivamente 6.377.415 euro in spesa corrente per la tutela e la valorizzazione dei beni e attivitàli (con una media di 52,28 euro pro capite), mentre Bergamo la bellezza di 27.110.765 milioni (con una media di 226,91 euro pro capite).