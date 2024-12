Lapresse.it - Milano, Nahum: “Sovraffollamento record per San Vittore, serve indulto”

“La situazione è drammatica, il carcere Sanregistra un tasso didel 226% quando il livello nazionale è al 130%. La politica ne parla solo quando c’è un’emergenza e purtroppo abbiamo un morto quasi ogni quattro giorni. Il tema è da affrontare in maniera seria e io credo che un’amnistia e unsiano provvedimenti necessari per svuotare le carceri e anche per rivedere delle leggi folli come il testo unico sugli stupefacenti che non fa altro che riempire le nostre carceri, il 35% è dentro per aver infranto la legge sulle droghe che è una legge folle”. Così il presidente della Sottocommissione Carceri del comune di, Daniele, commentando i dati dell’ultimo report dell’associazione Antigone sulla situazione dei penitenziari italiani.