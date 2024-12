Tpi.it - Mi manda Donald Trump: ecco chi è Tilman Fertitta, nominato prossimo ambasciatore Usa in Italia

Josephha 67 anni, un patrimonio netto stimato in 9,4 miliardi di dollari e, dopo la nomina di, sarà ildegli Stati Uniti inper sostituire Jack Markell, scelto l’anno scorso da Joe Biden.L’imperoPer Forbes è “il ristoratore più ricco del mondo” e d’altra parte quest’anno figurava al 99esimo posto nella classifica stilata dalla rivista statunitense delle 400 persone più facoltose del pianeta.Il miliardario texano, originario di Galveston dove è nato in una famiglia di origini siciliane, è infatti l’unico proprietario della societàEntertainment, che possiede il colosso della ristorazione Landry’s, la catena Golden Nugget Hotel & Casinos e gli Houston Rockets, che militano nella Nba. In tutto possiede più di 600 proprietà in 36 stati degli Usa e in oltre 15 Paesi del mondo, dando lavoro solo negli Stati Uniti a oltre 50mila persone.