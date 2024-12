Thesocialpost.it - Maria Sonetto e Anna Pileggi morte nell’auto in fiamme, davanti agli amici: incidente spaventoso

Avevano solo 17 e 18 anni,, le due ragazzein unstradale a San Pietro a Maida, località Guarna, in provincia di Catanzaro.abitava a san Pietro a Maida, mentrea Curinga, due comunità che ora si stringono al dolore delle famiglie di queste due vite spezzate troppo presto.Leggi anche: Terremoto in Italia, la scossa proprio nel giorno della VigiliaIl drammaticosi è verificato attorno alle 4 di mattina del 24 dicembre sulla strada comunale in località Guarna. La Mercedes sulla quale viaggiavano i 5 giovani, tra le quali le due ragazze, è uscita di strade per cause ancora ignote. Il mezzo si è ribaltato ed è finito contro alcuni alberi di ulivo e una quercia. In tre, di cui un minorenne, sono riusciti ad uscire dall’auto e poco dopo il mezzo ha preso fuoco.