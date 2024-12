Ilnapolista.it - Lega Serie A, la commedia dell’assurdo: Simonelli cancella il Consiglio che deve esaminare i suoi conflitti d’interesse

Leggi su Ilnapolista.it

Il Corriere della Sera racconta il primo giorno da presidente (eletto non proclamato) diA di Ezionel suo ufficio. Si comporta già da presidente con pieni poteri, ha scritto una lettera dove ricorda compattezza e interessi comuni, ma le sue “azioni più orientate allo scontro“.Leggi anche:lunedì vuole prendere possesso dell’ufficio inA. Chiameranno i carabinieri?Club “sconcertati dalla fretta con cuisi è autoproclamato”Scrive il Corriere della Sera con Monica Colombo:“In una sorta diEzio, eletto presidente delladi A ma non proclamato, essendo in attesa di verifica dei requisiti di compatibilità con l’articolo 14 dello statuto, si è presentato ieri mattina in. E, come primo atto nella nuova veste, hato ilche avrebbe dovutose realmente non si trova in una situazione di conflitto di interessi, a causa dei rapporti professionali che nutre con le associate o le capogruppo“.