Amica.it - Le feste sono arrivate e non hai ancora deciso cosa indossare? Basta dare uno sguardo ai look più riusciti delle star a Natale e Capodanno per avere l'ispirazione giusta

Le festività natalizieormai. Per trovare laper i nostripossiamoun’occhiata a Instagram e TikTok, oppure. guaralle celebrities di ieri e di oggi. Chi meglio di loro infatti ci puòl’idea speciale per affrontare le cene e i party con spirito adeguato? Sia che si abbia in previsione un semplicein famiglia, sia che ci si lanci in cocktail efino a notte fonda, non si può evitare di pensare a.Le strademolte, le più classiche: rosso e oro, paillettes, cristalli e velluto. Ma si può anche uscire dal coro e scegliere completi gessati e camicie eleganti. Le celebrities lo hanno fatto. Perché noi no?Mariah Carey, concerto di2024 a Las VegasIl rosso è sinonimo diGUARDA LE FOTOCome si vestono le celeb alle cene diin famiglia Judy Garland è la prima regina del