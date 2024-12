Gamberorosso.it - Latte, biscotti, ma non solo. Ecco i cibi che lasciano i bambini di tutto il mondo a Babbo Natale la sera del 24 dicembre

Leggi su Gamberorosso.it

La notte del 24si prepara ad un lungo viaggio intorno al, trasportando regali per milioni di. Ma prima di partire, c'è un compito che non può mancare: gustare ilasciati dai piccoli in segno di gratitudine per il suo duro lavoro. Ogni nazione ha la sua tradizione culinaria, e il rito di lasciare qualcosa da mangiare perè tanto diverso quanto le tradizioni natalizie di ogni Paese.Gli Stati Uniti:, ma nonDove c'è, ci sono anche i. Negli Stati Uniti, iamericani preparano i classicial burro di arachidi, accompagnati da un bicchiere di, mentre delle calze, appese al camino, sono pronte per essere riempite di piccoli regali. Ma attenzione, quinon dimentica di lasciare anche del carbone per ipiù cattivi.