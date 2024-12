Ilrestodelcarlino.it - La raccolta green. Nastri e pacchi, ecco dove buttarli

Imballaggi in polistirolo, carta ecolorati, biglietti d’auguri, involucri in cartone e plastica: il Natale, ogni anno, porta con sé anche tanti rifiuti da smaltire. Per fare un dono all’ambiente e vivere questa ricorrenza in modo più ‘’ e sostenibile occorre essere bene informati sul corretto conferimento di tutti i materiali, così da non riempire i cassonetti dell’indifferenziato, evitare l’abbandono dei rifiuti su suolo pubblico, avviare il più possibile a corretto recupero gli scarti migliorando la qualità delladifferenziata.alcuni consigli di Hera. Luci e carta regalo. Se non sono più utilizzabili, le luminarie casalinghe diventano Raee (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) e devono essere portate alla stazione ecologica. In alternativa, conferite tramite il servizio itinerante Ecomobile (date e orari sul sito di Hera o sull’App il Rifiutologo).