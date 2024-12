Uominiedonnenews.it - La Promessa, Anticipazioni Puntate dal 30 Dicembre al 3 Gennaio 2025: Jimena Perde La Vita!

Ladal 30al 3: tutti scoprono la verità sulla falsa gravidanza di. Disperata e attaccata da tutti, la donna si toglie la!Laprosegue e, nel corso della settimana dal 30al 3, al centro dell’attenzione ci sarà. Lo storico personaggio presente fin dall’inizio,rà lagettandosi dalle scale dopo la rivelazione della verità sulla sua falsa gravidanza. Accanto a lei ci sarà soprattutto sua madre. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.La: dove eravamo rimasti?Catalina apprende la verità su Pelayo. Lo difende da Cavendish, ma deve affrontare una forte delusione verso di lui perché capisce che il business delle marmellate in realtà serviva soltanto come copertura per il suo traffico di armi.