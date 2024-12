Iran sblocca WhatsApp e Google Play

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.45 Le autoritàiane hanno revocato le restrizioni che impedivano l'accesso nel territorio dell'. Lo riferiscono i media, precisando che il provvedimento è stato emanato dal Consiglio Supremo del Cyberspazio presieduto dal presidente Masoud Pezeshkian. In precedenza le autoritàiane avevano imposto restrizioni drastiche a Internet e ai social network, bloccando anche l'accesso Instagram, dopo le proteste scoppiate nel 2022 per la morte in custodia della giovane Mahsa Amini.