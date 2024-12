Calciomercato.it - Inzaghi coccola Lautaro Martinez: “So cosa significa”

Il tecnico nerazzurro commenta la vittoria contro il Como grazie alle reti di Carlos Augusto e Thuram: le dichiarazioni nel post gara L’Inter resta in scia dell’Atalanta e, con una partita da recuperare, può raggiungere la Dea al primo posto. I nerazzurri battono 2-0 il Como in una partita che ha visto la squadra dicomandare il gioco e non soffrire quasi mai.: “So” (LaPresse) – Calciomercato.itNel post gara, intervenuto a ‘DAZN’, il tecnico interista ha commentato così la partita: “Vanno fatti i complimenti al Como, hanno fatto una partita di personalità. Abbiamo trovato una squadra organizzata, con ottimi principi di gioco. Abbiamo fatto una partita da squadra matura, che non ha rischiato nulla ed abbiamo colpito al momento giusto”.