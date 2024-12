Ilnapolista.it - Il Napoli sta sondando Cristante e Mancini

Leggi su Ilnapolista.it

Il Corriere dello Sport riassume le trattative in cui ilè impegnato per la finestra invernale di mercato. In entrata si cerca un difensore e un centrocampista. Danilo il prescelto, ma si guarda a anche a Martinez Quarta e Ismajli per la difesa. A centrocampo il nome nuovo è. Per il CorSport “tutto ruota attorno al futuro di Raspadori, ma l’attaccante non è l’unico: aspirano ad avere maggiore spazio anche Spinazzola, Folorunsho e Marin. L’ex Sassuolo, ricordiamolo, è finito al centro dei discorsi con Juve e Roma“.In uscita dalSpinazzola, Folorunsho, Rafa Marin, Zerbin e Juan JesusLeggi anche:: Folorunsho conteso da Fiorentina e Lazio, Spinazzola in uscita (Pedullà)Al di là degli interessi, ilè concentrato anche sulle uscite:“, che è un altro calciatore nei radar delinsieme a: entrambi, poi, sono gestiti dallo stesso procuratore.