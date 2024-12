Ilrestodelcarlino.it - Il Circo della pace e il suo messaggio d’amore

La scorsa settimana parlando con Ruggero Sintoni del nostro teatro ’Goldoni’ di Bagnacavallo, ricordavo 13 anni fa quanto fu bello avere ilnel nostro paese, tutte le sere per due settimane con doppio spettacolo esaurito con i meravigliosi ragazzzi di Bucarest dell’associazione Parada. Poi vennero i keniani, quelli dalla Colombia e addirittura i bambini afgani ed era sempre un successo poi vennero a mancare i finanziamenti e forse venne anche a mancare laperché in questi anni di guerra mondiale a rate il nostro mondo è sempre piu brutto, anche nella nostra Italia diviso più che mai fra i cacciatori di fantasmi del fascismo e dalla guerra all’immigrato siamo stati contagiati dalla cattiveria. Ilche portava ilera come un sogno alla ìvogliamoci tutti beneì perchè gialli, neri, bianchi alla fine siamo tutti uguali ed i ragazzi che vivevano nella fogne di Bucarest ci hanno anche detto che si può sempre trovare un nuovo inizio.