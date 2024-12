Ho una nuova fidanzata Manuel Bortuzzo presenta Costanza viaggio insieme

Leggi su Caffeinamagazine.it

è tornato ad essere felice. Il nuotatore ha annunciato di avere unae ha parlato di lei nel corso della sua intervista, rilasciata al settimanale Chi. I due hanno deciso di concedersi una bellissima vacanza all’estero in questo periodo di fine anno. E si sta ormai mettendo definitivamente alle spalle Lulù Selassié, che lui ha accusato di stalking ai suoi danni.Tornando alla notizia più allegra per lui,ha quindi unae con lei si è recato alle Seychelles per viversi giorni indimenticabili. Tutto è avvenuto ad inizio dicembre e ora l’ex gieffino ha raccontato il modo insolito in cui si sono conosciuti, prima che potessero poi incontrarsi e innamorarsi.Leggi anche: Denunciata da, Lulù Selassié a processo. Cosa gli ha fatto dopo l’addioha una: chi è e come l’ha conosciutaha esordito così, riferendosi allabellissima: “La scorsa estate ero su TikTok e ho visto un video dove c’era lei con un’amica.