Harry Potter e il principe mezzosangue per la prima volta in concerto a Roma il 27 e 28 dicembre

Il sesto capitolo della saga di J.K. Rowling su grande schermo musicato dall'Orchestra Italiana del Cinema diretta da Caleb Young, l'appuntamento è all'Auditorium della Conciliazione il 27 e 28. Natale con. La magia della musica dal vivo incontra il maghetto più amato di sempre. L'Orchestra Italiana del Cinema presenta per lae ilin, sesto film della saga di J.K Rowling che verrà riproposto in versione musicata dal vivo presso l'Auditorium Conciliazione venerdì 27 (ore 20,30) e sabato 282024 (ore 15 e ore 20,30). Una straordinaria formazione composta da 80 musicisti, guidata dal Maestro Caleb Young, eseguirà l'indimenticabile colonna sonora di Nicholas Hooper dal vivo, in perfetto sincrono con la proiezione del film, .