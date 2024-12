Lettera43.it - Gli zii di Harry Potter come «i parenti un po’ di destra»: come sopravvivere al Natale secondo il Pd

Il Pd ha lanciato una campagna di comunicazione particolare. Si tratta di un vademecum sarcastico, in otto slide, pubblicato su Instagram e dal titolo: «Qualche spunto peralcon i tuoiun po’ di». L’immagine raffigura Vernon Dursley e Petunia Evans insieme al figlio Dudley, cioè gli ultimiin vita di. E non è un caso, visto che si tratta di tre personaggi babbani, cioè non maghi, particolarmente ostili al maghetto protagonista della saga creata da J.K. Rowling. Con sarcasmo, ma toccando punti centrali della propria politica, il Pd ha quindi fornito ai propri follower otto spunti per la sopravvivenza durante le feste.Tra i temi migranti, sanità e trasportiC’è ad esempio il primo spunto, che riguarda i tagli alla sanità. Uno zio Vernon stranito campeggia sopra la scritta: «Ah, ti hanno fissato la visita medica a marzo 2026.