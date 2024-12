Ilfattoquotidiano.it - Giubileo al via, pioggia di denaro su Roma: bisognava dare priorità agli ultimi, non al decoro

Siamo ormai arrivati all’apertura deldella Chiesa cattolica 2025 e si cominciano a chiudere i primi cantieri che da mesi paralizzano il traffico e le vite dei cittadini. Facciamo un primo bilancio, sfatando subito la generale – se pur giustificata – credenza che gli interventi previsti per ildovessero essere terminati prima dell’apertura della Porta Santa.Invece, fin dai primi Dpcm, la pianificazione della stragrande maggioranza delle opere giubilari superava abbondantemente l’inizio del 2025, in molti casi raggiungendo il IV trimestre e addirittura il 2026 e oltre.Gli interventi sono divisi in due categorie, “essenziali e indifferibili” e “essenziali”: come ha ricordato il Sindaco Commissario Gualtieri in una recente audizione in Commissione, la prima riguarda le opere “per” il, la seconda “con” il, cioè una sorta di lascito delalla città, interventi necessari per la Capitale e non funzionali all’arrivo dei 32 milioni di pellegrini che secondo le previsioni dovrebbero arrivare nel prossimo anno (ma nel Dpcm si descrivevano gli interventi “essenziali” come “interventi completati in tempo utile per lo svolgimento delle celebrazioni delo, in subordine.