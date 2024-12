Lapresse.it - Giubileo 2025, già in migliaia a San Pietro: date importanti e aperture Porte Sante

Sono giàle persone che, in queste ore, si stanno recando in Piazza Sanin Vaticano a poche ore dall’apertura della Porta Santa, prevista per le ore 19, che segnerà l’inizio del. Numerosi i presidi di sicurezza lungo le principali vie d’accesso alla Piazza in particolare via Ottaviano e via della Conciliazione, con un imponente spiegamento di polizia, carabinieri, guardia di finanza e agenti della polizia locale. Grandi classici e prime volte, e in mezzo momenti pensati per temi di stretta attualità per far passare il messaggio che “la Speranza non delude mai”. Ilsarà composto da tanti grandi eventi ma anche da tantissimi momenti più ‘piccoli’.L’apertura delleil 24 dicembre a Sanil 26 dicembre nel carcere di Rebibbia (questa è una Porta speciale voluta dal Papa)il 29 dicembre a San Giovanni in Laterano (giorno in cui si aprirà ilnelle Chiese Particolari)il 1 gennaio a Santa Maria Maggioreil 5 gennaio a San Paolo Fuori le Mura.