Emma Marrone visita i pazienti oncologi per Natale | il messaggio che commuove

A pochi minuti dalla pubblicazione online, l’ultimo video diha già commosso tutti. In vista delle festività natalizie, la cantante ha scelto di dedicare del tempo anche a coloro che non potranno trascorrere ilin famiglia, a chi sarà costretto a trascorrere il momento più dolce dell’anno in un letto d’ospedale. Nel giorno della Vigilia,ha fattoai malati del reparto di ematologiaca di Tricase, lo stesso dove fu ricoverato il padre.Lain ospedale diSeha raggiunto un successo così vasto, non è solo per via della sua bella voce. La cantante salentina è amata soprattutto per il suo carattere genuino e per la capacità di mostrare senza timore anche il suo lato più umano. In un grande gesto di generosità,ha trascorso la giornata della Vigilia diin ospedale, per portare un sorriso a coloro che non avranno modo di tornare a casa per le feste.