Lettera43.it - Due alpinisti dispersi sul Gran Sasso: ricerche sospese a causa della bufera

Leggi su Lettera43.it

Dueromagnoli, Luca Perazzini e Cristian Gualdi, sonosulda domenica 22 dicembre dopo essere scivolati nel canalone Valle dell’Inferno nel tentativo, a quanto pare, di raggiungere il Cornode (2914 metri). Entrambi sono originari di Santarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini, e sono riusciti a lanciare l’allarme col telefono. Dopo la richiesta di aiuto, si sono però persi i contatti. Lesono al momentodi unadi neve. Gli 11 soccorritori del Soccorso alpino che si erano mobilitati per cercarli sono bloccati all’ostello Lo Zio a Campo Imperatore (2.100 metri) insieme ad altre sette persone. È altamente probabile che i 18 passino nella struttura sia la Vigilia sia il Natale.Un primo tentativo di ricerca era stato sospeso adel maltempoPerazzini e Gualdi erano ben equipaggiati per la scalata, ma ora si teme per la loro vita dopo due notti a temperature proibitive.