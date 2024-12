Nerdpool.it - Denzel Washington è diventato un pastore ortodosso

dopo aver affermato che gli attori “non possono parlare” di religione a Hollywood.Sabato 21 dicembre, il 69enne è stato battezzato e ha ricevuto la licenza di ministro di culto nel Kelly Temple di New York City. La notizia è stata confermata dall’arcivescovo Christopher Bryant in un post su Facebook.“Celebriamo l’aggiunta del ministroal clero, avendo ricevuto oggi la licenza di ministro nella Chiesa di Dio in Cristo, in un momento davvero edificante“, ha scritto Bryant. L’arcivescovo ha osservato che l’attore premio Oscar ha indossato una tunica bianca perché “nello stesso servizio, ha ricevuto il battesimo in acqua“.Bryant ha aggiunto che il Kelly Temple è “un posto vicino al cuore di” poiché “frequentava la chiesa da bambino e ha testimoniato di essere stato riempito di Spirito Santo dopo aver visitato un’altra chiesa” con Richard Townsend negli anni ’80.