Crescono le truffe informatiche | Contrasto con tutte le tecnologie

A illustrare il rapporto annuale è stato il comandante del Nucleo Investigativo, Maurizio Pallante. Maggiore, quale la sintesi del vostro rapporto? "I dati sulla criminalità sono in linea con il trend degli anni precedenti. Dopo la netta flessione del periodo pandemico le percentuali tendono a fluttuare, ma non hanno ancora raggiunto le cifre pre Covid". Si segnala un netto incremento dei reati di truffa. "In particolare quelle, per questo stiamo agendo con tutti i mezzi che le nuoveconsentono per contrastarli". In tema di sostanze stupefacenti, oltre a quanto emerso dal rapporto, come vi state muovendo invece in merito alle nuove droghe, come il Fentanil, che sta facendo danni terribili in altre nazioni? "Teniamo accesi tutti campanelli d’allarme, anche se dalle analisi che facciamo sulla droga sequestrata non appaiono riscontri a un suo uso nel reggiano.