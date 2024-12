Cosa è successo tra noi Grande Fratello il famoso ‘guru della moda’ di Lorenzo | chi è davvero

Leggi su Caffeinamagazine.it

Fuori ma anche dentro ilsono settimane che si parla del“gurumoda” che avrebbe frequentatoSpolverato prima di entrare nella casa. A dare il via a questa catena di indiscrezioni era stato Biagio D’Anelli, che aveva rivelato dettagli intriganti su un presunto legame tra il concorrente e un misterioso gurumoda. Che ora è uscito allo scoperto.Lo ha fatto sulle pagine di Nuovo Tv, in un’intervista con cui ha deciso di gettare la maschera e svelare la sua vera identità. Si chiama Saro Mattia Taranto, è originarioCalabria e lavora come fashion designer. In questa occasione lo stilista ha comunque tenuto a dire che non è ma stato fidanzato con: “Al contrario di quello che qualcuno ha insinuato non siamo mai stati fidanzati”. Ma si sono baciati.