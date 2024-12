Ilnapolista.it - Caprile potrebbe andare in prestito a Cagliari, l’ha chiesto Nicola. A Napoli andrebbe Scuffet (Gazzetta)

Ladà notizia di un possibile scambio di prestiti tra Elia, portiere dele riserva di Meret, e, ex portiere prodigio dell’Udinese oggi a. Davidehaespressamente il secondo portiere delcon cui ha già lavorato a Empoli.ritroverebbe Meret, suo ex compagno all’Udinese insieme a Vicario.Leggi anche: Vicario: «Con Meret il legame è forte. Siamo orgogliosi l’uno dell’altro»può veramente lasciareScrive Ladello Sport:“Eliapuò davvero lasciare, come qualche giorno fa aveva raccontato proprio il suo agente, sottolineando come il portiere fosse felice in azzurro ma cullava il desiderio di giocare di più. Ilsi è mosso, su richiesta del tecnico Davide, che conha già lavorato a Empoli nella scorsa stagione.