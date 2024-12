Ilrestodelcarlino.it - Bologna, albero caduto in via Bonafede a Bologna: attimi di paura

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 24 dicembre 2024 –diin via, zona Mazzini. Un grossoche sorgeva all’interno di un giardino condominiale è improvvisamente, questa mattina. L’enorme pianta ha travolto un’automobile parcheggiata lungo la via e dei cassonetti dell’immondizia, fortunatamente senza provocare feriti né danni più gravi.CASCATO VIAI vigili del fuoco hanno però impiegato alcune ore per rimuovere l’e riportare la situazione alla normalità, nello sgomento dei passanti, pur sollevati che non si fossero verificate conseguenze ben più gravi.