Ilveggente.it - Berrettini sconvolgente: confessione shock su Sinner

Leggi su Ilveggente.it

: il secondo tennista azzurro per importanza in un’intervista ha fatto unaclamorosa suMatteoper importanza è il secondo tennista azzurro. Solo Jannik, il numero uno al mondo, quello in grado di vincere sempre, è davanti a lui. Ma per un periodo, in quel 2021 che lo ha visto protagonista a Wimbledon, primo italiano nella storia a conquistare la finale, si parlava solo del romano.su(Lapresse) – Ilveggente.itPoi sono successe un po’ di cose. Soprattutto problemi di natura fisica che lo hanno messo ko nei momenti più importanti della sua carriera non dandogli la possibilità di rimanere su quei livelli altissimi. E tutto questo lo ha portato evidentemente a rincorrere, a cercare di risollevarsi con fatica.