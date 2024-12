Assomusica dl Cultura | Misure per lo spettacolo dal vivo

Leggi su Ildenaro.it

Il dlintroduce “importantia beneficio del settore dellodal. Tra queste, spicca la stabilizzazione della norma che consente l’organizzazione semplificata di concerti e attività didalin venue all’aperto fino a 2000 spettatori, tramite la sola richiesta in Scia”. Lo dicein una nota in cui si commenta l’approvazione del decreto da parte del governo. Il provvedimento, già attivo in passato ma soggetto a rinnovi annuali tramite il decreto Milleproroghe, diventa ora strutturale e definitivo, ponendo fine a un’incertezza normativa che dipendeva dagli equilibri politici di fine anno: “Desidero ringraziare il governo, il ministro Giuli e il sottosegretario Mazzi – dichiara Carlo Parodi, Presidente-. Abbiamo lavorato a lungo per confermare questa misura che è rilevante non solo per noi organizzatori ma anche per tutte le amministrazioni locali: Città metropolitane e Comuni.