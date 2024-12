Quotidiano.net - Asciugacapelli Rowenta x Karl Lagerfeld in offerta su Amazon con lo sconto del 42%

Leggi su Quotidiano.net

L'CV591L Powerline è un prodotto che non può mancare in casa tua; è potente ma ha un costo estremamente contenuto. Lo trovi sued è disponibile con unodel 42%, al prezzo speciale di 23,90€, spese di spedizione incluse e consegna celere in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine (salvo festivi). Acquistalo con questo megaa 23,90€ Il miglioral prezzo più basso del web Il phone divanta un design unico ed iconico sviluppato da. Di fatto, con una potenza di 2300 W, riesce a garantire sempre un'asciugatura rapida ed efficiente in qualunque condizione. Con la tecnologia Effiwatts avrai prestazioni al top mantenendo al contempo un consumo energetico ridotto. Il modello CV591L, nello specifico, integra un booster ionico che riduce l'elettrostaticità e l'effetto crespo, lasciando i capelli lisci e lucenti.