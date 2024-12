Zonawrestling.net - AEW: Dustin Rhodes Rimane in AEW, firmato contratto pluriennale

ha ufficialmente messo fine alle speculazioni: non andrà da nessuna parte. La leggenda del wrestling ha annunciato sui social media di averun nuovocon la AEW, assicurando che la sua illustre carriera si concluderà come parte della famiglia AEW.non ha trattenuto la sua gratitudine, ringraziando il presidente di AEW, Tony Khan, per le opportunità che gli sono state offerte da quando è entrato nella federazione: “Oggi houn nuovocon @AEW. Voglio ringraziare il mio capo @TonyKhan per ogni opportunità che mi ha dato. Da quando sono arrivato qui e sono stato uno degli originali fin dall’inizio, ho davvero vissuto il momento più bello della mia vita. Tutti conoscono la mia storia e quello che ho attraversato in tutti questi anni.