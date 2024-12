Lopinionista.it - A Radio2 Social Club si accende la magia del Natale con uno speciale unico

ROMA – Asiladelcon uno: le più belle canzoni diinterpretate da grandi ospiti di oggi e di ieri. Il 25 dicembre Luca Barbarossa ed Ema Stokholma festeggeranno un esclusivoChristmas, eccezionalmente in seconda serata su Rai2, con la musica dal vivo dellaBand e di Frances Alina Ascione, resa ancor piùdalla presenza di un coro gospel e di Federico Zampaglione dei Tiromancino.In perfetto stilenon mancheranno le chiacchiere al tavolo con ospiti d’eccezione tra i quali Anna Foglietta, Ferzan Ozpetek e Simon & the Stars con il suo oroscopo per il nuovo anno. Sarà l’occasione per cantare insieme le chicche dellastory e i medley didi Luca Barbarossa con Francesco De Gregori e Virginia Raffaele e salutare l’anno che verrà con uno storico Lucio Dalla ospite di Via Asiago.