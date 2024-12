Lettera43.it - Universal Music e Amazon, partnership globale per la protezione dall’IA

Group ehanno rinnovato gli accordi di licenza. Il 23 dicembre, tramite una nota congiunta, le due società hanno però anche deciso di ridefinire la loro collaborazionecome «un’espansione che consentirà ulteriore innovazione, contenuti esclusivi con tutti gli artisti di UMG e il progresso dei principi incentrati sugli artisti, tra cui una maggioredalle frodi. Il nuovo accordo, come spiegano le due major nel comunicato, «riflette l’impegno condiviso nel far progredire e salvaguardare l’arte umana, garantendo al contempo che gli artisti raggiungano il loro potenziale commerciale». L’intento è inoltre quello di favorire «la nuova era dello streaming 2.0» e aumentare il valore dei prodotti con diversi livelli di abbonamento e merchandising per i fan.