Un dirigente Disney ha spiegato il motivo per cui la serie di Star Wars The Acolyte è stata cancellata

Lacondivide ilper cui laambientata nell’universo di, The, èdopo una sola stagione su+. In una nuova intervista, il co-presidente dellaEntertainment Alan Bergman rivela perché è stato deciso di non procedere con una seconda stagione della. “Eravamo contenti della nostra performance, ma non era dove ci serviva, data la struttura dei costi di quel titolo, francamente, per andare a fare una seconda stagione“, ha detto Bergman a Vulture. “Ecco perché non l’abbiamo fatto“. Dopo aver cancellato The+ ha fatto uscire un’altraambientata nell’universo di: Skeleton Crew. Bergman afferma di aver “visto una certa crescita in quello show” e ha notato che laha avuto recensioni “eccellenti“, aggiungendo, “Quindi dovremo vedere come andrà a finire man mano che andrà avanti“.