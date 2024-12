Justcalcio.com - TS – “McKennie? Non mi piace piangere, ma per me è rigore”: Nesta polemico

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-23 11:30:18 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da TS:MONZA – Nonostante l’ottima prestazione, il Monza esce sconfitto contro la Juve: ai brianzoli non basta la rete del momentaneo pareggio di Samuele Birindelli, perché i bianconeri la portano a casa grazie ai sigilli di Westone Nico Gonzalez. In virtù del successo del Venezia sul Cagliari (2-1), i biancorossi sono ora da soli all’ultimo posto in classifica con appena 10 punti conquistati in 17 partite. Grande rammarico per Alessandroche al triplice fischio commenta così il ko contro la Signora: “Penso che abbiamo fatto una buonissima partita, peccato che sporchiamo le prestazioni con situazioni nelle quali dobbiamo fare meglio. Dobbiamo essere più solidi, l’avversario per farci gol deve fare molto di più.